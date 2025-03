Game-experience.it - Metroid Prime 4: Beyond sarà presente al Direct di Nintendo Switch 2 e sarà un cross-gen eccellente?

L’atteso4:potrebbe finalmente mostrarsi nel prossimodedicato ai giochi di2. Secondo il giornalista ed insider Reece Reilly, il titolo di Retro Studiosil grande protagonista dell’evento, con una presentazione in grado di superare qualsiasi altro annuncio in programma all’appuntamento comunicativo. Reilly ha dichiarato di essere sicuro al 90% della presenza del gioco, pur riconoscendo chepotrebbe cambiare i piani fino all’ultimo minuto.Reilly, noto per le sue interviste con sviluppatori e membri dell’industria, ha rivelato chee Retro Studios hanno mantenuto segreti molti dettagli sul quarto capitolo diproprio per garantire un effetto sorpresa durante il. La vera qualità del gioco, finora celata, dovrebbe essere svelata in questa occasione, lasciando il pubblico senza parole, secondo il giornalista.