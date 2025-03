Thesocialpost.it - Meteo, ondata di freddo e maltempo sull’Italia: le previsioni per le prossime ore, è allarme

La prossima settimana, l’Italia sarà interessata da un’area di alta pressione che si rafforzerà sull’Europa centro-orientale. Questo anticiclone porterà un calo temporaneo delle temperature il 18 marzo, con venti da nord-est e aria fredda continentale. Tuttavia, a partire dal 19 marzo, il tempo migliorerà, riportando temperature più miti e stabilità atmosferica, soprattutto al centro e al sud. Ecco leper i prossimi giorni.lunedì 17 e martedì 18 marzo: calo termico su tutta ItaliaNord: Lunedì 17, aumento della nuvolosità da est, con piogge in arrivo su Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, accompagnate da nevicate in calo fino alle colline. Martedì 18, cielo nuvoloso su Alpi, Prealpi e pedemontane occidentali, con fiocchi di neve fino a quote collinari. Le temperature subiranno una forte diminuzione, con massime tra 7°C e 12°C.