Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: lunedì, un pessimo inizio di settimana. E a fine marzo sarà anche peggio...

L'Italia continua a vivere una faserologicamente molto movimentata, e all'orizzonte si profila un nuovo affondo invernale. Per la prossima, al via domani -17- infatti, si prevede l'arrivo di un'ulteriore ondata di freddo che riporterà condizioni tipicamente invernali. Le ultime elaborazioni dei modelliindicano cheancora influenzato dagli strascichi delramento atteso nel weekend, con residue precipitazioni in alcune zone. Clicca qui per accedere al sito del colonnelloA partire da martedì 18, come spiega il colonnellosul suo sito personale, però l'alta pressione tornerà a guadagnare terreno, estendendosi sull'Europa occidentale e sul Mediterraneo. Tuttavia, il settore orientale di questo anticiclone risulterà meno stabile e potrà essere vulnerabile all'arrivo di masse d'aria piuttosto fredde provenienti dai Balcani, pronte a scivolare verso il nostro Paese.