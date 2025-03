Genovatoday.it - Meteo Liguria: freddo e sole, ma non sarà così per tutta la settimana

Leggi su Genovatoday.it

Con l'avvio della nuovaè atteso l'ingresso di aria più fredda dall'Europa orientale, cheresponsabile di un sensibile calo termico, con occasione per nevicate sui rilievi a partire dai 600-800 metri, come spiegano gli esperti di 3b, a cui ci affidiamo per le previsioni della.