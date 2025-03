Bubinoblog - MELAVERDE: LA NUOVA EDIZIONE SU CANALE 5 CON HELLEN HIDDING E VINCENZO VENUTO

Leggi su Bubinoblog

Al via unastagione di, il viaggio nell’Italia delle eccellenze, dal 2018 condotto da Ellen. Nato nel 1998, su Rete 4, lo storico settimanale Mediaset approda su5 nel 2012.Giunta alla 27esima, la rubrica prosegue e rinnova il racconto per immagini delle tante bellezze del nostro Paese, mettendo a fuoco la passione e la perseveranza, il talento e l’impegno di chi lavora per la tutela dell’agricoltura e dell’ambiente, valorizzando territorio e le tradizioni.Lastagione di, al via domenica 30 marzo su5, parte dalle valli delle Dolomiti.ANTICIPAZIONI 30 MARZO 2025che si reca in Val di Fassa, dove la leggenda narra che il colore chiaro delle sue imponenti montagne sia una coltre di luce lunare, tessuta da magici folletti.