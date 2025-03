Davidemaggio.it - Melaverde, la nuova edizione da domenica 30 marzo

Nelle domeniche di Canale 5 sta per tornare. Il programma che ogni settimana viaggia nelle eccellenze dell’Italia, raccontando passione, perseveranza, talento e impegno di chi lavora per la tutela dell’agricoltura e dell’ambiente, va in onda ormai da dicembre con le repliche, che sono però in dirittura d’arrivo.Il nuovo ciclo di puntate è previsto da30, sempre alle 11:50 con la conduzione di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.2025: anticipazioni prima puntata di30Quella che scatterà il 30sarà la 27°di, che ripartirà dalle Dolomiti. La Hidding si recherà in Val di Fassa, dove la leggenda narra che il colore chiaro delle sue imponenti montagne sia una coltre di luce lunare, tessuta da magici folletti. Oggi sono le persone che la popolano a farsi carico di curarne le coltivazioni, declinate in prelibatezze servite in agriturismi tipici.