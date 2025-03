Ilgiorno.it - Mede, furto con spaccata in un negozio di attrezzature agricole: rubate motoseghe

(Pavia), 16 marzo 2025 -con, non in un bar-tabaccheria con l'obiettivo delle sigarette o in un supermercato per i soldi in cassaforte, come accade più di frequente, ma in un punto vendita di. Ignoti ladri hanno preso di mira ilElifed in via Fratelli Cairoli a, specializzato in vendita, ricambi e assistenza, forestale e giardinaggio. Erano circa le 23 di ieri, sabato 15 marzo, quando un'automobile station wagon in retromarcia ha sfondato la vetrata. E' scattato il sistema d'allarme e le telecamere dell'impianto di videosorveglianza hanno immortalato tre uomini, irriconoscibili perché incappucciati, che scesi dall'auto si sono precipitati in tutta fretta nel. Con la sirena dell'allarme entrata subito in funzione, hanno avuto poco tempo, ma non hanno affatto desistito dal loro intento e sono riusciti a portare via un quantitativo di, in particolare proprio, ancora in fase di quantificazione.