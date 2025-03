Oasport.it - Medagliere Mondiali speed skating 2025: Italia seconda con 3 ori e 5 podi!

Ad Hamar, in Norvegia, si sono svolti idisu singole distanze: al termine delle 16 gare in programma l’ha chiuso al secondo posto nelalle spalle dei Paesi Bassi, che hanno dominato, conquistando la metà degli ori in palio.L’ha concluso la rassegna iridata con cinque medaglie: tre ori, maturati grazie ai successi di Francesca Lollobrigida sui 5000, di Andrea Giovannini nella mass start e di Davide Ghiotto sui 10000, l’argento centrato nella team pursuit da Giovannini, Ghiotto e Michele Malfatti, ed il bronzo di Lollobrigida nella mass start.IL REGNO DI DAVIDE! Ghiotto egemone: campione del mondo dei 10000 metri per la terza volta!#PaeseOABT.1Paesi Bassi86418231153Norvegia21034Stati Uniti12365Giappone11026Cina10127Canada02248Polonia01239Cechia01129Corea del Sud011211Belgio0011#Totale16161648