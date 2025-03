Veronasera.it - Maxi cantiere in via XX Settembre, Rotta e Ferrari incontrano i commercianti: si valutano iniziative

Leggi su Veronasera.it

A una settimana dall’avvio delper il rifacimento della rete fognaria e stradale in via XX, gli assessori Tommasoe Alessiahanno visitato le attività commerciali della zona per raccogliere le loro impressioni e valutare possibilidi supporto.