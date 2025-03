Danielebartocciblog.it - Max Allegri-Milan per il dopo Conceiçao? Perché l’ipotesi non convince tutti

Leggi su Danielebartocciblog.it

Max tornerà alper ilSergio? E magari per regalare al più presto ai tifosi del. Campionato e Champions? Un’ipotesi che non sembrare proprio. Cerchiamo di capire il motivo. “ruppe con lo spogliatoio”. Nella interessantissima autobiografia “Una vita da terzino” l’ex rossonero Gianluca Zambrotta non fece sconti. ‘Gianlu’ accusò il mister toscano di aver fatto perdere lo scudetto alnel 2012. Più chiari di così non si può. Zambrotta ma non solo. Pirlo, Inzaghi, Bonucci. Una lista assai rilevanti di nomi che “puzza” di rivalità umana e agonistica. La storia ci illustra tante, tantissime cose, mostrandoci alcune volte un Maxin versione negativa, come lo era stato ai tempi delnell’anno del famoso gol-non gol che vide protagonisti Muntari e Buffon.