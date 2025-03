Sport.quotidiano.net - Match pesanti. Testacoda da brividi a Correggio

Passano nel Reggiano i destini dei campionati di Eccellenza e Promozione (ore 14.30). L’Arcetana di mister Borghi al completo e in palla con l’obiettivo salvezza nel mirino riceve la capolista Nibbiano, reduce dal ko in pieno recupero nel big-contro la Vianese che ne ha interrotto a 10 la serie vincente. Proprio i rossoblù, terzi a -6 dalla vetta, non possono distrarsi fra le mura amiche con l’ormai tranquillo Salsomaggiore del trainer ex granata Apolloni. Cruciale derby al "Borelli" fra la vice-regina Correggese, risalita a tre lunghezze dal vertice, e lo Sporting Scandiano che deve cambiare passo per evitare la penultima piazza, ovvero la retrocessione diretta. Secondo scontro salvezza di fila per il Rolo che attende i piacentini del Gotico Garibaldina. Val d’Enza al centro del girone A di Promozione: fari puntati sul "Bedogni" dove il Bibbiano/San Polo deve sgambettare la vice-regina Pontenurese, nonostante la pesante assenza del cannoniere Gargiulo squalificato e chiede aiuto al Montecchio che al "Notari" insegue l’impresa contro i leader piacentini della Bobbiese.