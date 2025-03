Juventusnews24.com - Massara va controcorrente e si esprime così sul futuro di Thiago Motta: «Io penso che la sua esperienza alla Juve continuerà per un motivo»

di RedazionentusNews24, giornalista, sisulle possibilità di permanenza di. Ecco le sue parole sull'argomentoNegli studi di Sky Sport ha parlato Dario. Il giornalista ha parlato della panchina della, che dovrebbe essere destinata ancora una volta a. Ecco le sue parole.PAROLE – «che è stata talmente grande la rivoluzione effettuata lo scorso anno che si proseguirà, addirittura anche nell'ipotesi in cui lantus non si classificasse al quarto posto, a meno che non accada una tragedia. Io credo che il ciclo dimalgrado questo campionato e questa annata siano state finora molto al di sotto di quanto ci si aspettava».