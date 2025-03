Ilrestodelcarlino.it - Maserati, fuga dalla ‘cassa’. “Così vivo in trasferta a Torino”

Modena, 16 marzo 2025 – “Doveva essere un distaccamento temporaneo di tre mesi. Invece sono quattordici mesi che lavoro nello stabilimento Mirafiori diper. Torno a casa una volta al mese, quando va bene. Ma non ci sono alternative”. Angelo (nome di fantasia) ha poco più di 40 anni. È originario di Modena, ha una moglie, tre figli, il mutuo da pagare sulla casa, venti anni di esperienza in. E da gennaio 2024 lavora a. Mentre Stellantis propone ai lavoratoriin cassa integrazione unavolontaria di sei mesi in Serbia per produrre la Fiat Grande Panda, ce ne sono almeno una decina, da oltre un anno, in Piemonte che aspettano di fare ritorno ‘a casa’, ma con l’incognita del quando e a quali condizioni. Come è maturata la decisione di andare a lavorare a? “Sono indal 2004, ho lavorato in quasi tutti i reparti.