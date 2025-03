Nerdpool.it - Maschere e ombre a Shibuya: Persona 5 un viaggio psicologico tra Jung, Arcani e cultura giapponese

Leggi su Nerdpool.it

La celebre saga di Atlus,, non è semplicemente un franchise videoludico di successo; è un’opera stratificata che intreccia con maestria psicologia analitica, simbologia esoterica e la vibrantecontemporanea. In particolare,5 si distingue per la sua profonda esplorazione della psiche umana, attingendo a piene mani dai concetti di Carl Gustav(Kesswil, 26 luglio 1875 – Küsnacht, 6 giugno 1961), dalla ricca iconografia dei Tarocchi e dalle dinamiche sociali uniche del Giappone moderno.Attraverso una narrazione avvincente e meccaniche di gioco innovative,5 invita i giocatori a confrontarsi con le propriesociali, a scrutare nell’ombra della propria interiorità e a intraprendere un percorso di individuazione. Ma come si manifestano concretamente questi concetti all’interno del gioco e quale risonanza hanno nella nostra realtà quotidiana?Per la scrittura di questo articolo ringraziamo il Dott.