Maschere da film in un laboratorio per truffe online

TORRE DEL GRECO – A cosa servissero ledi Guy Fawkes in “V per Vendetta”, del Dalì visto nella serie “La Casa di Carta” o quella del misterioso Front Man degli “Squid Game” è ancora poco chiaro.Quello che è certo è che fossero custodite in un magazzino in via Nazionale, nel comune di Torre del Greco.E se siamo qui a parlarne, evidentemente, non erano le uniche cose rinvenute dai Carabinieri.E’ tardo pomeriggio quando i militari della sezione operativa di Torre del Greco avviano una perquisizione in un locale sospetto di via Nazionale.All’interno 59 telefonini, 6 carte prepagate intestate ad altrettante persone, 3 notebook, 6 chiavette usb e una stampante 3D corredata da circa 90 bobine di vario colore.Appuntati sulle pagine di un quaderno, credenziali di accesso a svariati conti