Marzo sempre mese di grandi sfide

Ildiha visto disputarsi a Firenze tante partite tra Fiorentina e Juventus, tutte estremamente emozionanti e ricche di gol. E con un bilancio complessivamente equilibrato, con leggera prevalenza viola. I gigliati, infatti, nelle 10 partite disputate in campionato nella storia nel corso del terzodell’anno tra le mura amiche, sono avanti ai bianconeri per 5 successi contro 4. In una sola occasione (era il 181934) l’incontro terminò in parità (2-2). Quella, è stata anche la prima gara in assoluto giocata da Fiorentina e Juventus anella città di Firenze (Stadio Giovanni Berta, come si chiamava allora il Franchi). Tra i trionfi più significativi della Fiorentina senza dubbio quello del 271960: al Comunale, fu decisivo un gol di Hamrin in apertura. Stesso risultato (con gol nel finale di Dell’Angelo) neldel 1962, per un nuovo successo della Fiorentina di mister Hidegkuti.