Ultimouomo.com - Marvin Vettori è fatto di acciaio, ma stavolta con Dolidze non è bastato

Due anni. O quasi. È tornato in scena il fighter con lo status più alto nella storia della MMA italiane, e ilche non mettesse piede nell’ottagono da due anni, appunto, o quasi - un’eternità per un fighter che faceva della continua attività uno dei suoi punti di forza - ha evocato tante domande. Ad esempio: come sta? Sarà ancora il fighter granitico di prima? Ma anche: quanto è mancatoal pubblico italiano? Che poi significa: dopo due anni (mei quali non ci sono stati altri fighter italiani in UFC) come è cambiato il rapporto tra il nostro paese e le MMA, ci sarà lo stesso entusiasmo dei suoi incontri con Adesanya o Whittaker?LE PROMESSI DI, ormai quasi dieci anni fa, ha promesso che sarebbe stato il primo campione italiano in UFC. Promessa che si sapeva sarebbe stata difficile da mantenere ma che resta in piedi: anche per i fighter che hanno superato abbondantemente i trent’anni è possibile, con la giusta combinazione diri, arrivare a traguardi inimmaginabili.