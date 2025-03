Internews24.com - Marotta a Dazn: «Oggi con l’Atalanta sarà un esame da superare per noi, loro meritano la posizione in cui sono»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match controIntervenuto ai microfoni dinel corso del prepartita di Atalanta Inter, il presidente e amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe, ha presentato così la supersfida che chiuderà il 29° turno di Serie A.INTER IN CORSA SULLE 3 COMPETIZIONI, SI PARLA TROPPO POCO DELL’IMPRESA CHE STIAMO FACENDO? – «Sì, soprattutto direi che nel momento in cui non c’è il risultato positivo, la pressione e le critichemolto esasperate, bisognerebbe trovare una via di mezzo. Però siamo dei professionisti e dobbiamo abituarci a ricevere e gestire queste critiche e trasformarle in motivazioni vincenti. Rappresentiamo anche una storia blasonata che ha una storia e degli obiettivi importanti».