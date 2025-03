Juventusnews24.com - Marocchi durissimo: «Thiago Motta ha svuotato il cervello e l’anima dei suoi calciatori. Quella scelta una follia assoluta!»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Juve: le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconeroDopo Fiorentina Juve, il match del Franchi valido per la 29ª giornata della Serie A, Giancarloha commentato così la pesante sconfitta dei bianconeri a Sky Sport.– «Arrivi a questo quando l’allenatore ti svuota il. In questo gioco meraviglioso ci sono sempre gli imprevisti, non sai mai come sta il tuo compagno, figurati l’avversario. La Juve è svuotata, non c’è una reazione. Solo tattica e strategia, nessuno riesce a reagire ma non è stata la prima volta. Siamo passati da dare la 10 a Yildiz e costruire la squadra attorno a lui, a costruirla attorno a McKennie. Una».Leggi su Juventusnews24.