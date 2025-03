Quotidiano.net - Mario Desiati: "Dai nostri antenati ereditiamo tutto, anche i traumi. Scrivere è un atto spirituale"

"In anni di terapia, ho capito che la famiglia è la culla del trauma originario." scrivein Malbianco, uscito poche settimane fa per Einaudi. Dopo aver vinto il Premio Strega 2022 con Spatriati, l’autore pugliese torna in libreria con un romanzo, tanto intimo quanto universale, sulla necessità di cercare nel passato la chiave per conoscersi e “guarirsi”. Il protagonista, Marco Petrovici, soffre di svenimenti. Dopo anni a Berlino, decide di ristabilirisi a Taranto, dai suoi genitori, per provare a ricostruire la trama confusa e lacunosa delle sue origini, convinto che lì risieda la causa del suo malessere: "Ci sono gli abbandoni e gli abusi, certo, ma esistonoaltre avversità più sottili che cambiano l’esistenza di un essere umano, per esempio quando un bambino scopre all’improvviso di vivere in un mondo ostile".