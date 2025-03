Oasport.it - Maria Gismondi, un 9° posto che sa di futuro nella 10 km di Oslo. Jessie Diggins vince la Coppa del Mondo

Seconda vittoria individuale in carriera per Moa Ilar. La svedese riesce a portare a casa la 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli in scena in quel di. Non solo: lo fa all’interno di un podio che è sostanzialmente inconsueto, nel quale la classe 1997 di Vansbro riesce a prevalere in 25’24?6. Una vittoria, la sua, che parte sostanzialmente fin da poco dopo i 2 km, momento dal quale comincia a guidare senza guardarsi indietro.Proprio nel finale, però, rischia di guastarle la festa Heidi Weng, che acciuffa la seconda posizione a 1?6 dalla vincitrice con una grandissima rimonta: l’impressione è che, con mezzo chilometro in più, ce l’avrebbe fatta. Sul podio ci va anche la tedesca Victoria Carl, terza con un ritardo di 10 secondi al termine di una gara tutta di costanza. Giù dal podio Ebba Andeon: per la svedese quartoa 16?3, a parziale riscatto della squalifica di ieri.