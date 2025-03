Unlimitednews.it - Marc Marquez primo in Argentina davanti al fratello, Bagnaia 4°

TERMAS DE RIO HONDO () (ITALPRESS) –, in sella alla Ducati Lenovo, vince il Gran Premio di, in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Dopo aver passato gran parte della corsa dietro alAlex, come successo a Buriram,si è preso di prepotenza il primato a cinque giri dal termine. L’otto volte iridato ha sin qui vinto tutte le gare disputate in stagione (le due Sprint e le due gare “lunghe”). Inoltre, con questo successo eguaglia Angel Nieto per numero di vittorie in tutte le classi (90). Secondo Alex(Ducati Gresini). Dopo tre podi identici a rompere la monotonia ci pensa Franco Morbidelli che chiude terzo e ritrova così un podio in top class che gli mancava da Jerez 2021. Si deve accontentare della quarta piazza Pecco. Quinto, invece, Fabio Di Giannantonio, in ripresa dopo l’infortunio alla spalla.