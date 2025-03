Maratona di Roma, dove vedere la diretta tv e su Youtube

Leggi su Funweek.it

Oggi, domenica 16 marzo 2025, si tiene la 30ª edizione delladi, nota come Acea Run Rome The Marathon. L’evento, con partenza dai Fori Imperiali alle 8:30 e arrivo al Circo Massimo, vede la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a, clicca quiPer chi desidera seguire lain, la copertura televisiva è garantita da Sky:TV: a partire dalle 9:15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con telecronaca di Nicolò Gatti e Pietro Arese.Streaming: disponibile per gli abbonati tramite le piattaforme SkyGo e NOW. Inoltre, è prevista seguirla sul canaleufficiale della manifestazione, clicca quidilatv e suFunweek.