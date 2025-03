.com - Maratona di Roma, doppietta Kenya: vincono Ngeno e Chepkwony

(Adnkronos) –delnelladi2025. Tra gli uomini trionfa Robert. Nella gara femminile, bis di Betty. La gara degli uomini si snoda con un copione equilibrat. Un nutrito gruppo di testa, costituito dai keniani Luke Kiprop, Brian Kipsang, Robert, Joshua Kogo, Dominic Kiprono, Fredrick Kibii, Samwel Kiptoo e Hammington Cherop detta il ritmo senza strappi.spezza l’equilibrio al 40esimo km con una leggera accelerazione per andare a vincere in 2h07’35”. Alle sue spalle il connazionale Brian Kipsang, attardato di 15”, che si deve accontentare della piazza d’onore per aver tagliato il traguardo in 2h07’58”. Ilmonopolizza il podio con il terzo posto di Joshua Kogo in 2h08’01”. Primo degli azzurri e ottavo assoluto Daniele Meucci (CS Esercito) in 2h12’44”.