Agi.it - Maratona di Roma da record, 28mila in gara. Vince il Kenia

AGI - "La 30esima edizione delladiè stata un grande successo. E' stata festa sociale e sportiva con quasi 100 mila persone, tra iscritti, accompagnatori e appassionati, che nel weekend hanno corso per le strade della città e vissuto i due villaggi gratuiti all'Eur e al Circo Massimo". Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi diCapitale. "Abbiamo fatto ildi iscritti, con oltre 20 mila stranieri, per unache è cresciuta anche dal punto di vista della qualità. E la proiezione delle ricadute economiche per il territorio è stimata in 75 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni del 2024. Siamo felici di questi numeri che testimoniano quanto le corse podistiche asiano un asset fondamentale per una città in continua crescita - aggiunge Onorato -.