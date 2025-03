Tpi.it - Maratona di Roma 2025: tutto quello che c’è da sapere

di: percorso, a che ora parte, strade chiuse e deviazioniOggi, domenica 16 marzo 2024, tra le ore 8,30 e le ore 14,45 torna l’Acea Run Rome The Marathon, la 30esima edizione delladicon partenza dai Fori Imperiali e arrivo speciale al Circo Massimo. Il grande evento podistico (42,195 km) vedrà arrivare nella Capitale migliaia di runners provenienti dail mondo pronti a sfidarsi per le strade della Città Eterna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.PercorsoQual è il percorso delladi(Acea Run Rome The Marathon) in programma oggi, domenica 16 marzo? Il percorso di 42 chilometri toccherà queste strade:Partenza: Via dei Fori ImperialiPiazza VeneziaPiazza D’Ara CoeliVia del Teatro di MarcelloVia Luigi PetroselliPiazzale della Bocca della VeritàVia dei CerchiPiazza di Porta CapenaViale AventinoPiazza AlbaniaVia della Piramide CestiaPiazza di Porta San PaoloPiazzale OstienseViale Marco PoloVia Cristoforo ColomboCirconvallazione OstiensePonte Settimia SpizzichinoViale OstienseVia Valco di San PaoloViale Guglielmo MarconiPiazzale EdisonPonte Guglielmo MarconiLungotevere di Pietra PapaLungotevere Vittorio GassmanVia PacinottiPiazzale della RadioVia VolpatoVia PortuenseVia Ettore RolliVia StradivariPonte TestaccioLargo MarziLungotevere TestaccioVia Aldo ManuzioVia Beniamino FranklinVia GalvaniVia MarmorataPiazza dell’EmporioLungotevere AventinoVia di Santa Maria in CosmedinLargo Amerigo PetrucciLungotevere AventinoLungotevere dei PierleoniPiazza di Monte SavelloLungotevere de’ CenciLungotevere dei VallatiLungotevere dei TebaldiLungotevere del SangalloLungotevere dei FiorentiniPiazza Pasquale PaoliPonte Vittorio Emanuele IIVia San Pio XVia della ConciliazionePiazza Pio XIILargo del ColonnatoVia dei CorridoriBorgo Sant’AngeloVia di Porta CastelloVia Sforza PallaviciniVia CrescenzioPiazza CavourVia Vittoria ColonnaPonte CavourLungotevere in AugustaPonte Regina MargheritaVia Cola di RienzoPiazza del RisorgimentoViale dei Bastoni di MichelangeloVia Leone IVViale Giulio CesareVia LepantoViale delle MilizieLargo TrionfaleVia della GiulianaPiazzale ClodioViale MazziniPiazza MazziniVia OslaviaPiazza BainsizzaViale CarsoPiazza del FanteVia Monte ZebioVia Marcello PrestinariPiazza MontegrappaLungotevere Guglielmo OberdanLungotevere della VittoriaPiazza Maresciallo GiardinoLungotevere Federico FelliniVia Roberto Morra di LavrianoViale delle OlimpiadiLargo Giacomo De MartinoVia del GiavellottoPiazzale del Foro ItalicoVia della SchermaViale dello Stadio dei MarmiViale Paolo BoselliPiazza Lauro de BosisPonte Duca D’AostaLungotevere Grande Ammiraglio Thaon di RevelLungotevere Salvo D’AcquistoLungotevere dell’Acqua AcetosaVia VenezuelaVia IndiaViale XVII OlimpiadeViale TizianoPiazza ApollodoroVia FlaminiaViale del VignolaVia Pier della FrancescaVia Guido RenoPiazza Gentile da FabrianoLungotevere FlaminioPiazza delle Belle ArtiLungotevere delle NaviLungotevere Arnaldo da BresciaSottopasso di RipettaPasseggiata di RipettaPiazza Augusto ImperatoreVia dei PonteficiVia del CorsoPiazza del PopoloVia del BabuinoPiazza di SpagnaVia due MacelliLargo del TritoneVia del TritoneVia del CorsoLargo GoldoniVia della Fontanella di BorgheseLargo Fontanella di BorghesePiazza BorgheseVia del ClementinoPiazza NicosiaVia di Monte BrianzoPiazza di Ponte Umberto IVia ZanardelliPiazza di Tor SanguignaVia AgonalePiazza NavonaVia dei CanestrariCorso del RinascimentoPiazza Sant’Andrea della valleCorso Vittorio Emanuele IIPiazza del GesùVia del PlebiscitoPiazza VeneziaPiazza di San MarcoVia del Teatro di MarcelloVia Luigi PetroselliPiazza della Bocca della VeritàVia della GrecaVia dell’Ara Massima di ErcoleArrivo: Circo MassimoA che ora parteQuali sono gli orari delladi? Il via all’evento podistico più atteso è previsto alle ore 8,30 in punto.