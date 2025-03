Tpi.it - Maratona di Roma 2025, strade chiuse e linee bus deviate: tutte le informazioni

Leggi su Tpi.it

dibusleQuali sono leper ladiin programma oggi, domenica 16 marzo, alle ore 8,30? Di seguito l’elenco dile vie che saranno interessate dall’evento e che verranno:Per ladisono previste chiusure stradali a partire dalla notte fra sabato 15 e domenica 16 marzo. Dalla mezzanotte di domenica sarà vietato circolare in via San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali. Traffico chiuso su tutto il percorso della corsa a partire dalle ore 07:30.Dalle ore 14:00 del 14/03/alle 14:00 del 15/03/Viale delle Terme di Caracalla (carreggiata laterale, ambo i lati, tra Piazzale Numa Pompilio e Largo delle Terme di Caracalla).Dalle 14:00 del 14/03/fino al cessate esigenze del 16/03/Viale delle Terme di Caracalla (ambo i lati delle tre carreggiate, tra Piazza di Porta Capena e Piazzale Numa Pompilio, incluso lo slargo adiacente allo Stadio “Nando Martellini”);Piazzale Numa Pompilio (intero slargo adiacente la Chiesa di Santi Nereo e Achilleo);Piazza di Porta Capena (intera piazza);Largo Vittime del Terrorismo (intero slargo adiacente l’ingresso dello Stadio “Nando Martellini”)Via dei Cerchi (ambo i lati, intera via);Piazza della Bocca della Verità (lato Tevere, tra Via della Greca, Via Luigi Petroselli e Via dei Cerchi, eccetto veicoli del Mercato Coldiretti fino alle 20:00 del 15/03/);Piazza della Bocca della Verità (lato Via di S.