Iltempo.it - Maratona dell'Acqua, festa dello sport: vincono Ngeno e Chepkwony

Si è svolta oggi l'Acea Run Rome the Marathon, lache celebra il rapporto trae risorse idriche. Trentesima edizionea manizione trionfale per il Kenya, con due vincitori e altri tre atleti sul podio, tra gara maschile e femminile. Negli uomini, vittoria di, con i due connazionali Kipsang e Kogo secondo e terzo. Gara femminile vinta dalla keniana(dopo il successo del 2024), seconda l'etiope Gebre e terza l'altra keniana Kangogo. La Presidente di Acea, Barbara Marinali, ha partecipato alla cerimonia di premiazione, premiando il secondo classificato nel maschile, Kipsang. Lungo i 42 chilometri del percorso il Gruppo ACEA ha dislocato venti punti di ristoro in cui sono stati distribuiti tra oggi e ieri, nella stracittadina non competitiva, 330mila brick d'a circa 50mila atleti in totale provenienti da 120 nazioni.