Maratona dell’Acqua, a Roma dominano i keniani

Laha portato sulle strade diuna partecipazione record di 28mila atleti, un gesto di solidarietà verso Papa Francesco e il prevedibile dominio del Kenya per la parte strettamente sportiva. Giunta alla trentesima edizione, ladiha toccato i 50mila partecipanti se si contano anche quelli della 5 km di sabato, e sul traguardo ha visto trionfare il keniano Robert Ngeno, migliore degli azzurri Daniele Meucci che ha chiuso all'ottavo posto in 2h12’44”. Ngeno ha dato lo strappo decisivo verso il chilometro 35, andando a vincere in 2h07’35”. «Sono molto felice di questa vittoria, è stato bellissimo correre sulle strade di», ha detto alla fine. Dietro lui altri due, Brian Kipsang a 15 secondi e Joshua Kogo, in 2h08’01”. Nella gara femminile, la keniana Betty Chepkwony ha colto la seconda vittoria personale adopo quella del 2023, stavolta con il tempo di 2h26’16”, davanti all'etiope Gebre (2h28’22”) e all’altra keniana Kangogo (2h31’16”).