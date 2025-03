Ilnapolista.it - Manna: «Raspadori a gennaio ha chiesto di giocare di più, mai di andare via»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida c contro il VeneziaLe prime in classifica, Inter e Napoli, hanno il maggior numero di italiani«Penso che sia un grandissimo fattore identitaria perché i messaggi arrivano più diretti, ci sono fattori culturali, si conosce la storia, sicuramente penso che sia un grande vantaggio e anche un motivo di orgoglio per noi m5 calciatori in Nazionale, con Spinazzola che sta facendo una stagione importante. i auspichiamo di poter aumentare questo numeri di italiani».L’orario di mezzogiorno statisticamente non è positivo«12.30 è sempre un orario molto ostico, lo dicono le nostre prestazioni precedenti, ma è ostico per tutti. Questa è una trasferta complicata ad un orario complicato, dovremmo partire forti ed essere concentrati»Conte molto sul pezzo in questa settimana?«Il mister è sempre al 100% tutti i giorni, quindi non cambia l’avversario , non cambia l’orario, non cambia nulla.