Manna | Orgoglio per i cinque in Nazionale Raspadori sta brillando

Identità eazzurroGiovanni, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Venezia. Il dirigente ha sottolineato con soddisfazione la presenza di bengiocatori azzurri nellaitaliana.“Avere tanti italiani è un grandissimo fattore identitario e un grande vantaggio. È un motivo dimandaregiocatori in” – ha dichiarato. Tra questi, Leonardo Spinazzola sta vivendo una stagione positiva, espera di vedere aumentare il numero dei convocati, pur riconoscendo le difficoltà.: L’approccio di Conte alla garaIl Napoli si prepara a scendere in campo in un orario non semplice, il lunch match delle 12:30.ha parlato dell’atteggiamento della squadra e di Antonio Conte.“Le 12:30 sono sempre un orario ostico per tutti, dovremo partire forti ed essere concentrati.