Liberoquotidiano.it - Manita del Bologna alla Lazio, 5 a 0 al Dall'Ara: Italiano ora punta alla Champions

Ilfa festa e si regala un grande pomeriggio rifilando una strepitosa ": 5-0 il risultato finale del match del'Ara, senza diritto di replica. Gli uomini disalgono, almeno momentaneamente, al quarto posto, in attesa di Fiorentina-Juventus. I capitolini, scavalcati proprio dal, scendono al sesto posto. Il tecnico dei felsinei conferma l'undici che la scorsa settimana ha battuto il Verona, con l'unico cambio costituito dal rientro di Freuler dsqualifica. Baroni, invece, deve fare a meno di Tavares, che si ferma nel riscaldamento: al suo posto Marusic. Avvio frizzante delcon Castro, poi è laa provare a prendere l'iniziativa con gli spunti di Dia e Lazzari. Il risultato si sblocca al 16': cross di Miranda per l'inserimento di Odgaard, che elude la marcatura di Gila e insacca in spaccata.