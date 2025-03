Ilgiorno.it - Manifestazione in memoria di Dax. Tesla, banche e polizia nel mirino

Unaimbrattata e graffiata con scritte e simboli nazisti. Le vetrine di una filiale Unicredit sfondate. Danni a un punto vendita Carrefour. E lanci di sassi e vernice contro le forze dell’ordine per tenerle lontane durante i raid vandalici. È il bilancio dellaandata in scena ieri pomeriggio per commemorare il ventiduesimo anniversario della morte di Davide Cesare alias "Dax", il militante del centro sociale Orso di via Gola assassinato il 16 marzo 2005. L’iniziativa con un migliaio di partecipanti (tra cui i militanti filopalestinesi che si ritrovano in strada ogni sabato) è partita da piazza XXIV Maggio e si è conclusa in piazza Bilbao, in zona Romolo, a due passi da una concessionaria abbandonata di via Ponti che è stata occupata in mattinata e che diventerà la "casa" del movimento nel weekend.