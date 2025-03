Juventusnews24.com - Mandragora a Sky: «In questa partite non c’è bisogno di trovare le motivazioni, arrivano da sole. Ci godiamo questa serata»

di Redazione JuventusNews24ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Juve: le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconeroDopo Fiorentina Juve, il match del Franchi valido per la 29ª giornata della Serie A, anche l’exha parlato a Sky Sport.VITTORIA – «Incosì lenon c’ènemmeno di trovarle,dae lavoriamo, lavoriamo per questo per essere pronti fisicamente mentalmente. Siamo contenti, i tifosi ci hanno dato una grande mano e quindi siamo contenti. Cie adesso avremo un po’ di tempo per recuperare, per lavorare e per proiettarci verso il finale di campionato e di Conference che è molto importante».SU GOSENS – «Non lo so, io lo avrei convocato ma noi ce lo. È un grande ragazzo, siamo contenti di averlo con noi».