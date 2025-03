Ilpiacenza.it - Mandiraci picchia duro, Piacenza avanti 2-0

Leggi su Ilpiacenza.it

La Gas Sales Bluenergyscende in campo al PalaBanca per gara 2 dei quarti dei playoff contro Verona, serie nella quale i biancorossi sono1-0 grazie alla vittoria ottenuta a Verona. Una nuova vittoria dimetterebbe con le spalle al muro gli scaligeri, ora guidati in.