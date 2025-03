Sport.quotidiano.net - Mandelli e il momento chiave: "Cambi offensivi ed è arrivato il 2-0"

Troppo poco, ancora troppo poco. E non è solo la testimonianza dei quasi 200 sostenitori canarini, i cui cori al triplice fischio sono stati molto chiari. È la testimonianza del campo e del periodo che il Modena sta vivendo. Troppo poco per fare punti in questo campionato tremendo, troppo poco per provare a migliorare, troppo poco per non rimanere infangati nelle zone caldissime della classifica che infatti si avvicinano sempre più, minacciose. Paoloprova ad inquadrarla così: "Ci aspettavamo una partita del genere, sapevamo di trovare un ambiente difficile e l’approccio era stato buono con la prima occasione di Santoro – ha raccontato il tecnico – poi, abbiamo pagato l’incomprensione sul loro vantaggio. È diventato tutto un po’ più complicato. Nel secondo tempo, credevamo di poterla ribaltare e abbiamo fatto, in quelil raddoppio.