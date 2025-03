Juventusnews24.com - Mancini Juve: se salta subito Thiago Motta… L’ex ct dell’Italia è in vantaggio rispetto ad un altro allenatore

di RedazionentusNews24: se va viaMotta.ct azzurro è inad unnome di. UltimissimeCome riferito da Tuttosport, nonostante nella storia lasia sempre stata restia ad esonerare i suoi allenatori a stagione in corso, in caso di nuova sconfitta a Firenze senza segnali di scossa o cambiamento,Motta potrebbe essere sollevato dal suo incarico all’inizio della pausa per le Nazionali.Chi subentrerebbe? Secondo il quotidiano torinese, il club bianconero potrebbe decidere di anticipare a breve la mossa per il medio-lungo periodo. In tal senso salirebbero le quotazioni di Roberto, inin un ipotetico duello sultecnico del Milan Stefano Pioli. Più difficile invece affidarsiad una figura come Xavi.