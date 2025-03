Lapresse.it - Maltempo Toscana, frane nel Pratese: le immagini dall’elicottero

La situazioneinè in via di miglioramento ma ora a preoccupare è il rischio. Tecnici e squadre Anas sono al lavoro per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall’ondata di, mentre i vigili del fuoco hanno fatto sapere che da venerdì scorso sono stati effettuati 670 interventi nelle province di Firenze, Prato, Pisa e Livorno per operazioni di soccorso, allagamenti,, dissesti statici e la messa in sicurezza di alberi pericolanti.In questo video, girato nella giornata di sabato 15 marzo, gli elicotteri dei vigili del fuoco monitorano i livelli dei fiumi Arno e Bisenzio e leche si sono verificate in provincia di Prato, a Figline.