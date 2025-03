Maltempo si contano i danni | ancora disagi a Campi in Mugello Valdisieve e Romagna Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Nuovo bilancio dalla prefettura della situazione correlata all’allerta rossa per il.ABisenzio è in via di realizzazione un intervento sul fiume Fosso Macinante per la verifica dell’argine sinistro che ha riportato cedimenti. Al riguardo, il sindaco diBisenzio ha provveduto alla proroga dell’ordinanza di sgombero dei piani interrati.Nel Comune di Palazzuolo sul Senio, in seguito a un movimento franoso, e? riaffiorata una discarica di rifiuti risalente a circa cinquant’anni fa. La situazione e? stata immediatamente presa in carico dal Comune e dalla Hera Comm Spa che effettuerà un sopralluogo.Per quanto concerne le condizioni meteorologiche, si segnala che la perturbazione ha abbandonato la Regione: in particolare, nel periodo notturno si sono registrate residue precipitazioni sparse sul territorio metropolitano di Firenze.