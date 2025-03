Thesocialpost.it - Maltempo Italia, crolla il muro: strada bloccata

Le forti piogge che negli ultimi giorni hanno interessato la provincia di Como hanno causato, questa mattina, il cedimento di un tratto deldi cinta del parco di Villa Somaini a Lomazzo. Il crollo ha reso necessaria la chiusura al traffico di via Volonté,percorsa quotidianamente non solo dai veicoli, ma anche da numerosi pedoni e ciclisti.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile, che hanno garantito una messa in sicurezza provvisoria dell’area in attesa degli interventi per il ripristino dele del terrapieno che lo sostiene.Il nome Villa Somaini fa in realtà riferimento a un complesso storico che comprende due prestigiose residenze: la cinquecentesca Villa Raimondi e la settecentesca Villa Somaini, insieme alle loro pertinenze. L’intero complesso, incluso il parco, è riconosciuto come monumento nazionale.