Lapresse.it - Maltempo in Toscana, l’Arno non fa più paura, ma la Regione chiede lo stato di emergenza nazionale

È finalmente alle spalle laper la piena del. Il fiume che nel 1966 devastò Firenze e gran parte dei territori, delle città e dei paesi lungo il suo bacino, e che dal 1992 non si presentava così minaccioso, questa volta è rimasto negli argini. A Firenze il colmo della piena delè transitato intorno alle 21 di venerdì, con un livello di 4,29 metri all’idrometro degli Uffizi 3, sopra il primo livello di guardia (3 metri) ma sotto il secondo, che è fissato a 5,50 metri. Maggiori erano i timori per Pisa, dove ii colmo della piena delè transitato nella notte, anche in questo caso senza criticità. Un esito che non era scontato e per il quale sono state determinanti l’apertura dello Scolmatore a Pontedera e delle casse di espansione del bacino di Roffia a San Miniato, due opere strategiche realizzate dallaproprio a difesa di Pisa.