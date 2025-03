Bolognatoday.it - Maltempo, il capo della Protezione Civile Ciciliano a Bologna: "Per troppi anni è mancata manutenzione"

Leggi su Bolognatoday.it

“Per la prima stima dei doccorre ancora tempo, ma per quanto riguarda le allerte e le misure precauzionali noi non possiamo sapere in anticipo quello che accadrà. Perabbiamo dimenticato di fare una gestione ordinaria dei nostri territori”. Nella sede regionale