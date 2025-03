Tg24.sky.it - Maltempo, Emilia-Romagna e Toscana verso conta danni. Situazione migliora ma ancora disagi

Leggi su Tg24.sky.it

no le condizioni meteo ine in, per cuioggi, 16 marzo, la Protezione civile aveva diramato allerta arancione. Adesso si dovrà procedere con la stima dei, anche se tracciare un bilancio è prematuro. “Bisogna farlo a bocce ferme”, spiega il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, spiegando come lapeggiore sia quella della. Cala il livello dei fiumi, mentre hanno superato quota 670 gli interventi di soccorso inda parte dei Vigili del Fuoco. Restano criticità per allagamenti nelle zone del Mugello, specie in alcune frazioni di Borgo San Lorenzo e nell'area empolese della Val di Sieve. Chiusa per una frana causata dalle piogge in Versilia la strada di Monte Altissimo, nel comune di Seravezza (Lucca), sotto le Alpi Apuane.