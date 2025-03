Lanazione.it - Maltempo, criticità in Mugello e persone isolate. Ingenti danni a Sesto Fiorentino. Gli ultimi aggiornamenti

Firenze, 16 marzo 2025 – Mentre Firenze riparte verso una graduale normalità, in provincia permangono ancora, in particolare in. A fare il punto della situazione con gliè la prefettura di Firenze: - Borgo San Lorenzo, è confermata la parziale riapertura della SR302 e ciò ha determinato la fine dell’isolamento di 120. In seguito a una frana verificatasi nel pomeriggio di sabato 15 marzo risultano15in località Striano. Il Comune ha preso in carico la situazione e non si registrano; permane l’evacuazione di 12dalla frazione Ronta. - Lastra a Signa, non piùle 500in località Brucianesi: i tecnici Anas hanno ripristinato una corsia della SS67 che risulta transitabile in senso unico alternato; - Marradi, permane l'isolamento di circa 40