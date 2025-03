Tvzap.it - Maltempo, allerta meteo: treni in tilt e caos generale. Richiesto stato d’emergenza

Leggi su Tvzap.it

in Toscana, continua lodilodal presidente della regione. La Toscana rimane stretta nella morsa delche da venerdì 14 marzo ha causato pesanti ripercussioni sul territorio con allagamenti, danni e forti disagi alla popolazione. Qual è la situazione ora.(.)Leggi anche: Torrente esonda in pieno centro: la piazza totalmente sommersa (VIDEO)Leggi anche: Campi Flegrei, l’avvertimento di Mario Tozzi gela tuttiin Toscana, breve tregua dalle pioggeContinua la situazione di allarme dovuta alin Toscana: nonostante una breve tregua dalle piogge insistenti nelle ore notturne, si prevede che le precipitazioni possano continuare anche oggi, domenica 16 marzo. Nella notte, la Protezione civile ha fatto scalare l’per rischio idraulico e di esondazioni da rossa a arancione sui bacini di Valdarno Inferiore, Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, in pratica il bacino dell’Arno da Empoli fino a Pisa e alla foce in mare più la zona nord del Livornese.