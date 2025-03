Ilgiorno.it - Malpensa e le nuove rotte, i comitati si appellano ai sindaci: distribuzione diversa dei cargo

(Varese) – Lettera aperta deie associazioni che fanno parte della Reteaiche domani, riuniti nella commissione aeroportuale, esamineranno lo scenario delle, sulle quali la Rete ha sempre espresso parere negativo per il peggioramento che hanno comportato nella vita quotidiana di molti cittadini con livelli di rumorosità intollerabili.e associazioni scrivono: “La ricerca del miglioramento di un clima acustico per taluni corrisponde inevitabilmente ad un peggioramento per altri” pertanto “bisognerebbe finalmente introdurre il limite massimo di movimenti che questo territorio è disposto a sopportare”. Nella lettera si ricordano il Diritto alla salute con le forti raccomandazioni delle Linee Guida dell’Oms al contenimento del rumore aeroportuale, di giorno e di notte, rispettando i valori indicati, gli stessi fissati dal Dpcm 14 novembre 1997 per le aree particolarmente protette, facendo rilevare che “l’aeroporto ed il suo territorio è completamente ricompreso all’interno del Parco del Ticino (Riserva della Biosfera e Patrimonio Unesco)”.