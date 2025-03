Calciomercato.it - Malore durante Atalanta-Inter, partita sospesa sei minuti

Un tifoso si è sentito male ad inizio secondo tempo e in attesa dei soccorsi si è fermato il match per diversiAttimi di paurail secondo tempo di. Proprio nei primidella ripresa, quando l’avrebbe dovuto battere un calcio d’angolo, i calciatori hanno richiamato l’attenzione del direttore di gara.sei(LaPresse) – Calciomercato.itSugli spalti, infatti, un tifoso nel settore ospiti si è sentito male ed è stato necessario l’vento dei soccorritori. L’arbitro ha sospeso il match, mentre i sanitari prestavano le cure del caso e tutti i calciatori avevano lo sguardo rivoto verso la tribuna per capire come stesse il tifoso. Dopo qualche minuto (l’ruzione è durata seie mezzo circa), l’applauso di tutto lo stadio ha accolto l’uscita in barella del tifoso che si è sentito male.