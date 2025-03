Lanazione.it - Maliseti a caccia di punti. Tante sfide per la salvezza

Si gioca la ventiseiesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è stata confermata e si giocherà oggi alle 15. Iniziando dalla Prima Categoria, girone D: a Calenzano, lo Jolo secondo in classifica sarà impegnato nello scontro al vertice con il Settimello ed in caso di vittoria la banda Ambrosio può ridurre a seil’attuale distanza. Da Chiazzano, il Prato Nord vuole tornare con un risultato positivo contro il Quarrata, mentre CSL Prato Social Club – Casale Fattoria è di fatto uno scontro-. E anche alSeano serve un colpo di coda: battere in trasferta la Gallianese è prioritario. Scendendo in Seconda Categoria, si riparte dal girone C: la Pietà prima della classe deve violare il Perugi di Montale, battendo la Virtus per avere la certezza di mantenere il primato (anche nel caso in cui il Mezzana di Ferri non riuscisse a bloccare il San Niccolò).