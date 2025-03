Oasport.it - Maestosa Mirra Andreeva, sgretola Aryna Sabalenka e trionfa ad Indian Wells

Gioca una finalechealla distanza la resistenza di, la batte 2-6 6-4 6-3 in poco più di due ore ecosì nel WTA 1000 di. La giovane tennista russa vince il secondo mille consecutivo dopo Dubai e sale fino al numero sei della classifica mondiale.La numero uno del mondo fatica notevolmente in battuta nelle fasi iniziali rimontando da 0-30 nel gioco di apertura e annullando ben quattro palle break nel terzo game. La legge del contrappasso colpisce inesorabile nel quarto game quando la giovane russa risente forse dell’opportunità mancata, la rivale cambia passo ed ottiene il break a zero dilatando il vantaggio nel quinto fino al 4-1.ha ormai assunto il controllo delle operazioni e nell’ottavo gioco rimonta da 30-15, fallisce il primo set point e concretizza il secondo per il definitivo 6-2.