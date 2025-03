Biccy.it - Madonia a L’Isola dei Famosi? Intervengono lui e la Bruganelli

Tra i protagonisti più chiacchierati dell’ultima edizione di Ballando Con le Stelle, Angelo– secondo molte testate – potrebbe prendere parte alla prossima Isola dei. Sembra che un anno fa il noto ballerino (che di recente sta collaborando con la Peparini Academy) sia stato contattato per partecipare al reality di Canale 5, ma che alla fine non sia stato preso per un motivo decisamente singolare svelato da Gabriele Parpiglia: “Poi non è stato scelto perché aveva troppi tatuaggi, io ve lo giuro, mi viene ancora da ridere se ci ripenso, ma è la verità“. Questo strano criterio di selezione fa sorridere, visto che un anno fa hanno scartato un ipotetico naufrago per i suoi tatuaggi e ne hanno preso uno immacolato a livello epidermico, ma che poi per mesi ha buttato fango sul programma e soprattutto su Vladimir Luxuria.